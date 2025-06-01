Akaryakıtta temmuz şoku! Benzin ve motorine büyük zam yolda

Türkiye’de milyonlarca emekli, memur ve çalışanın beklediği 6 aylık enflasyon verileri, temmuz ayında netleşecek. Bu veriler yalnızca maaş artışlarını değil, aynı zamanda birçok kalemdeki fiyat düzenlemelerini de belirleyecek. TÜİK tarafından açıklanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), akaryakıt ürünlerinde uygulanacak ÖTV artış oranına da temel teşkil edecek.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, Temmuz ayında ÜFE’nin yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olması bekleniyor. Bu orana göre, benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye 0,80 TL tutarında ÖTV zammı yapılacağı öngörülüyor. 6 aylık enflasyon verileri ise 3 Temmuz 2025'te kesinleşecek.