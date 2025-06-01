Akaryakıtta temmuz şoku! Benzin ve motorine büyük zam yolda

Brent petrol ve döviz kurundaki yatay seyir nedeniyle akaryakıt fiyatları son haftalarda sabit kaldı. Ancak Temmuz ayıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı zamlar pompaya yansıyacak. Muhtemel enflasyon verilerine göre benzin, motorin ve LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akaryakıtta temmuz şoku! Benzin ve motorine büyük zam yolda
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Türkiye’de milyonlarca emekli, memur ve çalışanın beklediği 6 aylık enflasyon verileri, temmuz ayında netleşecek. Bu veriler yalnızca maaş artışlarını değil, aynı zamanda birçok kalemdeki fiyat düzenlemelerini de belirleyecek. TÜİK tarafından açıklanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), akaryakıt ürünlerinde uygulanacak ÖTV artış oranına da temel teşkil edecek.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, Temmuz ayında ÜFE’nin yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olması bekleniyor. Bu orana göre, benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye 0,80 TL tutarında ÖTV zammı yapılacağı öngörülüyor. 6 aylık enflasyon verileri ise 3 Temmuz 2025'te kesinleşecek.

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