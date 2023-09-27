Türkiye'nin İhracatına 11,6 milyon dolarlık katkı! Deniz salyangozuna yoğun ilgi

Türkiye'den yılın 8 ayında 1077 ton deniz salyangozu ihraç edildi. Türkiye'de deniz salyangozu ihracatının tutarı yıllık bazda yüzde 66 artarak 11 milyon 625 bin 609 dolara ulaştı.

Türkiye'nin İhracatına 11,6 milyon dolarlık katkı! Deniz salyangozuna yoğun ilgi
Türkiye'nin İhracatına 11,6 milyon dolarlık katkı! Deniz salyangozuna yoğun ilgi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, söz konusu dış satımdan 11 milyon 625 bin 609 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 951 ton deniz salyangozu ihracatından 6 milyon 995 bin 918 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'nin 8 aylık deniz salyangozu ihracatı miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 66 artmış oldu." diye konuştu.

Türkiye İhracatına 11,6 Milyon Dolarlık Katkı 

Gürdoğan, Türkiye'den bu dönemde 7 ülkeye deniz salyangozu satıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

- Güney Kore Cumhuriyeti 5 milyon 563 bin 101 dolarla en fazla deniz salyangozu ihraç edilen ülke oldu. Güney Kore Cumhuriyeti'ni 2 milyon 277 bin 369 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 1 milyon 535 bin 4 dolarla Japonya, 1 milyon 452 bin 435 dolarla Tayvan, 7 bin 278 dolarla Gürcistan ve 2 bin 650 dolarla Azerbaycan takip etti.

 Deniz salyangozu

Ülkenin deniz salyangozu ihracatının 7 milyon 195 bin 210 dolarlık kısmının Karadeniz'den gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gürdoğan, bölgeden yılın ocak-ağustos döneminde Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 6 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Deniz salyangozunun bölge ve ülke ekonomisi için döviz girdisi sağlayan önemli bir ürün olduğunu kaydeden Gürdoğan, dış satımın daha da artırılması noktasında ihracatçılara gereken desteğin verilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

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# deniz salyangozu # ihracat # ekonomi
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