Türkiye’nin risk primi geriliyor: CDS 250 baz puanın altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminde kaydedilen önemli düşüşle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye’nin risk primi geriliyor: CDS 250 baz puanın altına indi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminde kaydedilen önemli düşüşle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, “CDS risk primimiz 250 baz puanın altına indi. Bu, Şubat 2020’den bu yana ulaşılan en düşük seviye. CDS’teki bu gerileme, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve programımızın sağladığı kazanımların en somut göstergelerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

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