Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar kapsamında 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlara göre:

Japonya: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul atandı.

Avusturya: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Gürsel Dönmez atandı.

Tanzanya: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Bekir Gezer atandı.

Trinidad ve Tobago: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı atandı.

Kamerun: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ise önemli değişiklikler yapıldı:

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.

Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınarak yerine Nevim Öz atandı.

İl müdürlüklerine yeni atamalar:Ardahan: Mahmut Çetinkaya

Çanakkale: Ali Ömüt

Karaman: Seval Yılmaz

Niğde: Hilal Ünal

Rize: Selim Köse

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da yeni atamalar gerçekleşti:

Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı: Emin Türker ve Suat Dede

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı: Serkan Çömen

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Rıdvan Türkseven

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na Gözde Şahin atandı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alınarak İstanbul İl Müdürlüğü’ne Hüseyin Keskin, Bayburt İl Müdürlüğü’ne Niyazi Gül atandı.

Diğer atamalar ve görevden almalar:

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk görevden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü’nde Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.