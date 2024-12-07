Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar kapsamında 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlara göre:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar kapsamında 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlara göre:

 Japonya: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul atandı.
Avusturya: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Gürsel Dönmez atandı.
Tanzanya: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Bekir Gezer atandı.
Trinidad ve Tobago: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı atandı.
Kamerun: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ise önemli değişiklikler yapıldı:

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.
Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınarak yerine Nevim Öz atandı.
İl müdürlüklerine yeni atamalar:Ardahan: Mahmut Çetinkaya
Çanakkale: Ali Ömüt
Karaman: Seval Yılmaz
Niğde: Hilal Ünal
Rize: Selim Köse
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da yeni atamalar gerçekleşti:

Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı: Emin Türker ve Suat Dede
Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı: Serkan Çömen
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Rıdvan Türkseven
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na Gözde Şahin atandı.
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alınarak İstanbul İl Müdürlüğü’ne Hüseyin Keskin, Bayburt İl Müdürlüğü’ne Niyazi Gül atandı.
Diğer atamalar ve görevden almalar:

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk görevden alındı.
Orman Genel Müdürlüğü’nde Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşmeTürkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşmeDış Politika
Doğu Perinçek: "Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"Doğu Perinçek: "Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Resmi Gazete atama görevden alma
Günün Manşetleri
"Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
İmar Hakkı Aktarımı resmileşti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Hamas ile görüştü
32 ilde dev operasyon, 31 tutuklama
Rusya ve Belarus’tan güvenlik garantisi için tarihi anlaşma
PKK’nın sözde sorumlusu yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları! Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
PFDK sevkleri açıklandı PFDK sevkleri açıklandı
UTTS kayıt tarihi uzatıldı: İşte son tarih UTTS kayıt tarihi uzatıldı: İşte son tarih