Doğu Perinçek: "Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütünün Şam’a ilerleyişiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu. Perinçek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye'nin güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Suriye parçalanırsa Türkiye’nin birliği de tehlikeye girer" dedi.

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’a konuşan Perinçek, Suriye'deki mevcut durumun yalnızca bu ülkeyi değil, Türkiye’yi de doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. "Hedef yalnızca Şam değil, hedef Ankara’dır. Şam düştüğü zaman Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü tehdit altına girer. Bu durumda Diyarbakır, bir sonraki hedef olur" ifadelerini kullanan Perinçek, Beşar Esad'ın Suriye’nin bütünlüğünü sağlayacak tek lider olduğunu ve başka bir alternatifin bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamalarının da yanlış aktarıldığını kaydeden Perinçek "Sayın Cumhurbaşkanının muhalefet kuvvetleriyle ilgili söylediği 'Hedefleri Şam' tespitini kalkıp da Türkiye'nin bir tespiti, hedefi gibi kamuoyuna yansıtmak bir ABD-İsrail görevidir. Şam düşerse, Beşar Esad yönetimi yıkılırsa onun Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak bir alternatifi, seçeneği yok" dedi. Perinçek ayrıca hükümete yakın gazetelerdeki 'Hedef Şam' manşetlerini de "Rezalet" olarak niteledi.

ŞAM DÜŞERSE DİYARBAKIR TEHDİDİ CİDDİLEŞİR

Perinçek açıklamasında şunları söyledi: "Şunu çok açık şekilde ifade edelim; Şam düşerse Diyarbakır tehdidi ciddileşir. Çünkü Şam'ın düşmesi durumunda Beşar Esad'ın Suriye'nin birliğini bütünlüğünü sağlayacak bir alternatifi yok. Şam'ı kim düşürüyor? HTŞ... HTŞ, ABD ve İsrail'in kontrolunda. Şam düştüğü zaman Suriye parçalanıyor. Suriye'de kim kuruluyor? PKK/PYD devletçiği kuruluyor. Diyecekler ki zaten yok mu? Var ama orada iyice pekişiyor ve hatta meşruluk kazanıyor. Türkiye'nin güneyinde bir PKK devleti istikrar kazanıyor. Arkasında da üstelik HTŞ'den oluşacak bir Şam yönetimi olacak... Bugün birtakım hükümetin yandaşı olan basında 'Hedef Şam' gibi manşetlerin atılması bir rezalettir. Hedef Şam değil, hedef Ankara olur. Şam düştüğü zaman Türkiye'nin birliği, bütünlüğü tehlikeye düşer. Diyarbakır hedef hale gelir. Çünkü Amerika'nın bütün planları 1991 bu yana adım adım ilerlemiş olacak.

'HTŞ ANTİEMPERYALİST BİR GÜÇ DEĞİL'

"Sayın Cumhurbaşkanımız da dikkat edilirse önce nesnel olarak süreci anlatıyor. HTŞ adını vermiyor ama muhalifler diye adlandırıyor. Cumhurbaşkanının muhalifler adlandırmasıyla MGK bildirisinde geçen meşru muhalefet adlandırması da farklı. Bir muhalifler var, HTŞ gibi terörist. Amerika ve İsrail güdümlü... Bir de MGK'ya göre meşru muhalefet var. Bu ikisi arasındaki ayrıma dikkat edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız bir nesnel gerçeklik olarak muhaliflerin Şam'a doğru ilerlediğini belirtiyor. Ama hemen arkasından arzumuz bu değil, bu yürüyüşün Şam'a varması gönlümüzden geçen değil diyerek Türk devletinin tavrını sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiş oluyor. Bir takım Amerikancı İsrailci basında 'Ordular ilk hedefiniz Şam'dır' denilerek hangi ordulardan bahsediyorsunuz? HTŞ'nin ordularından mı? Mustafa Kemal Paşa'nın TBMM ordularından değil. Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos sonrasında 2 Eylül'de 'TBMM'nin orduları ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' diyordu. Oradaki ordular TBMM ordularıydı, şimdiki HTŞ'nin askeri güçleri antiemperyalist bir güç değil, ABD-İsrail'in güdümündeler. Onun için Mustafa Kemal'e benzeyen yakıştırmalarla o orduların arkasında durmayın. O ordular en sonunda perişan olacak. Aynı zamanda sizin cepheniz neresi? Siz Şam'ı düşürecek, Suriye'yi parçalayacak ve Suriye'de bir Kürdistan'ın kurulmasına PKK/YPG'nin orada bir devletçik haline gelmesine hizmet eden askeri güçlerin yanında mısınız? Türkiye'nin TSK'nın yanında mısınız? Şimdi cepheleşme buraya doğru gidiyor. Şam düştüğü takdirde Suriye parçalanır. Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak Beşar Esad'ın bir alternatifi yok. Oraya giren HTŞ Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak değil ABD-İsrail güdümünde Suriye'yi parçalayacak bir askeri güçtür. O bakımdan herkesi uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının muhalefet kuvvetleriyle ilgili söylediği 'Hedefleri Şam' tespitini kalkıp da Türkiye'nin bir tespiti, hedefi gibi kamuoyuna yansıtmak bir ABD-İsrail görevidir. Şam düşerse, Beşar Esad yönetimi yıkılırsa onun Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak bir alternatifi, seçeneği yok. Şam düşerse kuzeyde Türkiye sınırlarında PKK devletçiği kurulur. HTŞ ile PKK arasında bir çekişme olmadığı da apaçık ortaya çıktı. Beraber hareket ettiklerini açıkça söylüyorlar. İkisi de maşadır, ikisi de ABD-İsrail'in piyon kuvvetleridir. Ama bu önlenecek, önlenmesi gerekir.

ŞAM'I SAVUNMA TOPLANTISI

"İran, Rusya ve bizim dışişleri bakanlarının yapacağı toplantı çok çok önemli. Bu toplantı Şam'ı savunma toplantısı olacaktır ve Şam'a doğru ilerleyen HTŞ'yi durdurma toplantısı olacaktır. Türkiye yönetiminde şöyle bir hata var; Beşar Esad'ı korkuturuz. Bak Şam düşüyor aklını başına topla, bak biz senin işbirliği önermiştik, şimdi gel seninle işbirliği yapalım. Suriye'nin geleceğini birlikte kuralım şeklinde bir baskı yaratıyorlar. Ve HTŞ'nin Şam'a ilerlemesinden de yararlanıyorlar. Bu da çok yanlış. Suriye ile ilişkilerde onu korukutmak, baskı altına almak, bak düşüyorsunuz, yıkılıyorsunuz şeklindeki tavırlara lüzum yok. Doğru tavır şudur, Vatan Partisi'nin tavrıdır. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın toprak bütünlüğü birbirlerine bağlıdır. Bizim geleceğimiz ortaktır. Hem vatan birliğimiz açısından ortaktır hem de ekonomik geleceğimiz, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, egemenliğimiz bakımından ortaktır. O nedenle Suriye'ye elimizi uzatıyoruz. Ve Suriye yönetimini bu ortak vatan bütünlüğünde, ortak ekonomik refahta, ortak bağımsızlık ve egemenlikte beraberliğe çağırıyoruz. Gelin birlikte Suriye'deki terör örgütlerini temizleyelim. Türkiye'nin Suriye Arap Cumhuriyeti'ne tavrı bu olmalıdır."