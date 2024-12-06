MİT’ten kritik operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanmasında sözde sorumlu olarak görev yapan “Yılmaz” kod adlı Serhat Özmen’i yurt dışında düzenlediği bir operasyonla yakaladı.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2014 yılında terör örgütüne katılan Özmen’in, birçok bölgede silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Suriye’de istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Özmen, 2023’ün başından itibaren Irak’taki örgüt yapılanmasında da görev almaya başlamıştı.
MİT’in başarılı operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye’ye getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı