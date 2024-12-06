MİT’ten kritik operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2014 yılında terör örgütüne katılan Özmen’in, birçok bölgede silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Suriye’de istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Özmen, 2023’ün başından itibaren Irak’taki örgüt yapılanmasında da görev almaya başlamıştı.

MİT’in başarılı operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye’ye getirildi.