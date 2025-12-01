Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Üçüncü Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisi bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 oranında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu oran, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı; zira ekonomistler, üçüncü çeyrek için yıllık bazda yüzde 3,97 büyüme öngörmüşlerdi. Önceki üç aylık döneme kıyasla (bir önceki çeyreğe göre) büyüme, yüzde 1,1 olarak kaydedildi.

TÜİK'in verilerine göre, GSYH'nin zincirlenmiş hacim endeksi olarak ilk tahmini, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Uzmanların 2025 yılının tamamına dair ortalama büyüme beklentisi yüzde 3,49 seviyesinde bulunuyor. Türkiye ekonomisinin önceki büyüme performansına bakıldığında ise, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydettiği görülüyor.

SEKTÖREL VERİLERDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN TARİHİ SIÇRAMA

GSYH'yi oluşturan temel faaliyet kolları mercek altına alındığında, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak en yüksek artış, yüzde 13,9 ile inşaat sektöründe yaşandı. İnşaatı takiben finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. Öte yandan, tarım sektörü ise bu dönemde yüzde 12,7 ile dikkat çekici bir azalış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artarken; takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

Üretim yöntemiyle yapılan GSYH tahmini, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlar üzerinden bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak "17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL" düzeyine ulaştı. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında ise "432 milyar 880 milyon" olarak gerçekleşti. Harcamalar cephesinde, yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 artış gösterirken, Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki artış ise yüzde 11,7 oldu. Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken, ithalatı ise yüzde 4,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ VE KATMA DEĞER PAYLARI

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artış kaydetti. Bu dönemde net işletme artığı/karma gelirdeki artış ise yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki "yüzde 35,0" seviyesini 2025 yılında da korudu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise bir önceki yılki yüzde 46,0 seviyesinden yüzde 46,7'ye yükseldi.