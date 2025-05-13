Türkiye’ye 2025 uyarısı: Büyüme beklentisi geriledi

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini Şubat ayında yapılan öngörüye göre 0,2 puan aşağı yönlü revize edildi.

Bankanın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“Revizyon, artan küresel politika belirsizliği, zayıflayan dış talep ve ithalat tarifelerinde ilan edilen artışların doğrudan ve dolaylı etkilerinin bir sonucudur.”

Raporda ayrıca, enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiği vurgulanırken, küresel finansal koşullardaki daralmanın Türkiye’nin kısa vadeli dış finansman ihtiyacı üzerindeki riskleri artırdığı ifade edildi.

EBRD, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında ise yüzde 3,5 oranında büyümesini bekliyor.