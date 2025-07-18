TÜSEB personel alımı başladı mı? 100 kişilik personel alımı yapılacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 100 kamu işçisi alımı yapacak. KPSS ve yabancı dil puanıyla başvuru yapılacak kadrolar belli oldu. Başvurular 21 Temmuz’da başlıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TÜSEB personel alımı başladı mı? 100 kişilik personel alımı yapılacak
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TÜSEB 100 KAMU İŞÇİSİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 100 kişilik personel alımı yapacak. Alımların 54’ü KPSS puanıyla, 46’sı ise yabancı dil puanı ve sözlü sınavla gerçekleştirilecek.

54 POZİSYON İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

KPSS puanıyla yapılacak alım, şu kadroları kapsıyor: veri hazırlama ve kontrol işletmeni, biyolog, eczacı, istatistikçi, kimyager, mühendis, veteriner, tekniker, teknisyen ve hizmetli. Bu kadrolar için başvurular, 21-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Alımlar İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

46 ARAŞTIRMACI VE AR-GE UZMANI ALINACAK

TÜSEB ayrıca 46 Ar-Ge uzmanı ve araştırmacı pozisyonu için de alım yapacak. Başvurular, 21 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını şahsen veya posta/kargo yoluyla Kadıköy’deki TÜSEB binasına ulaştırmak zorunda. Başvuru için referans kodunun seçilmesi gerekiyor.

Söz konusu kadrolar için yazılı sınav yapılmayacak, adaylar sözlü sınava alınacak. Tüm duyurular TÜSEB’in resmi web sitesinden takip edilebilecek.

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