TZOB: "Prim Ödeme Gün Sayısı 15 Güne İndirilmelidir"
1 Eylül'de başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yoğunluk nedeniyle sürenin uzatılmasını istedi.
Çiftçilerden, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının sürelerine yönelik talep geldi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı bitmesine kısa bir süre kaldığı için yoğunluk olduğunu belirtti ve sürenin uzatılmasını talep etti.
- 2024 yılı ÇKS başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Ziraat Odalarımız kalan sürede ÇKS kayıtlarının tamamlanamayacağını söylüyor. Öngörülen 3 milyon hektar yeni tarım alanının kayıt altına alınabilmesi ve üreticilerimizin destek alabilmeleri için başvuru süresinin 1 ay uzatılması gerekiyor.
Bayraktar, yeni açıklanan brüt asgari ücretle beraber üreticilerin tarım BAĞ-KUR primleri yüzde 49 oranında arttığını belirtti. SGK primleri ve prim ödeme gün sayısı ile ilgili de taleplerini sıraladı.
- Artan prim tutarları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı tarım BAĞ-KUR sayısı her geçen yıl azalıyor. SGK verilerine göre 2021 yılında 1 milyon çiftçimiz kayıtlı iken, bu yıl 500 binin altına geriledi. Bu sayı daha da aşağıya düşecek ve tarımda kayıt dışılık artacaktır. SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmeli, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir.