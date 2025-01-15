Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri duyurdu

TÜİK, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısını duyurdu. Buna göre, ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri duyurdu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 artışla 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'te 15 milyon 301 bin 629 kişi olarak hesaplanmıştı.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2024'te, bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe değişim göstermezken, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Ücretli çalışan sayısı TÜİK
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