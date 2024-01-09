Uzman İsim Altının 2200 TL olacağı tarihi açıkladı

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Altında yaşanan gelişmeleri değerlendiren uzman isim altındaki gerilemeler ve stabil durumun kalıcı olmadığının belirterek, "Bu hafta altın ve gümüş için fiyatlarında yaşanan sakinliği ve geri çekilmeleri birer fırsata çevirmek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu hafta fırsat haftası"

Uzman isim yaptığı değerlendirmede; "Aşağıda 2020 dolar seviyesi test edildiği için şimdi yukarıda 2070 direnci var. Perşembe günü ABD'de enflasyon verisi açıklandıktan sonra 2070 dolar direncini takip etmeyi sürdüreceğim.

Ekranlarda resmi kur tarafında 1970 lira seviyesinde olan gram altın serbest piyasalarda 2065-2067 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu hafta altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan Euro dolar paritesi ve sterlin dolar paritesinde yaşanan düşüşler alım fırsatı sunuyor. Bunu alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Ons altın her ne kadar gerilese de, destek seviyelerini test etse de yine yukarı yönlü hareketlerini başlattı." ifadelerini kullandı...

"2200 Lira seviyelerini beklemeye devam edeceğiz"

"Dolar kuru güçlü duruşunu koruduğu için gram altın tarafında ons altın kadar bir gerilemeler görmedik. Bu gerilemeler, bu stabil durum çok da kalıcı değil. Bu hafta altın ve gümüş için fiyatlarında yaşanan sakinliği ve geri çekilmeleri birer fırsata çevirmek gerektiğini düşünüyorum. 2070 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça yılın ilk çeyreğinde beklediğim 2150 lira devamında 2200 lira seviyelerini beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı...