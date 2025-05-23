Uzmanlar uyardı: Kart şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat!

Kredi kartı kullanımının hızla arttığı dijital çağda, güvenlik riskleri de aynı ölçüde artıyor. Özellikle internetten alışveriş ve temassız ödeme gibi işlemlerle birlikte siber saldırganların hedefi haline gelen kullanıcılar, basit şifre tercihleriyle büyük risk altında.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzmanlar uyardı: Kart şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat!
Yayınlanma:

Uzmanlara göre, birçok kullanıcı kolay hatırlanabilir şifreler belirleyerek farkında olmadan dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. En yaygın hatalardan biri ise ardışık ve tekrarlayan rakamlar ile doğum yılı gibi kişisel bilgilerin şifre olarak kullanılması.

Bu şifreler asla kullanılmamalı

Yapılan araştırmalar, dolandırıcıların ilk denediği şifrelerin başında “1234”, “0000”, “1111” gibi kombinasyonların geldiğini ortaya koyuyor. Bunun yanında, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin yer aldığı şifreler de otomatik deneme yazılımları tarafından hızla tespit edilebiliyor.

Uzmanlar, kredi kartı şifresinin mutlaka rastgele ve karmaşık bir şekilde belirlenmesini öneriyor. Ayrıca, telefon şifresiyle aynı olan ya da sürekli kullanılan şifrelerin tekrar edilmesi de güvenlik zafiyetine yol açabiliyor.

Güvende kalmak için bunlara dikkat edin:

Kart şifrenizi “1234”, “0000”, “1111” gibi basit kombinasyonlarla oluşturmayın.
Doğum yılı, plaka, telefon numarası gibi kişisel bilgilerden uzak durun.
Kart şifrenizle telefon, bilgisayar veya e-posta şifreniz aynı olmamalı.
Şifrenizi belli aralıklarla değiştirin.

Kartınızın kaybolması ya da çalınması durumunda bankanızla hemen iletişime geçin.
Kredi kartınızı güvende tutmanın yolu, güçlü bir şifre tercihinden geçiyor. Unutmayın, alacağınız küçük bir önlem sizi büyük bir maddi zarardan koruyabilir.

Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileriElektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileriYurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bu bir felaket!"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bu bir felaket!"Gündem
kredi kartı şifre
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Sadece Edirnelileri değil tüm Türkiye'yi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Hafta sonu planları bozacak yağış
MGK sonrası kritik açıklama
İBB Soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileri
Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı!