Uzmanlar uyardı: Kart şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat!

Uzmanlara göre, birçok kullanıcı kolay hatırlanabilir şifreler belirleyerek farkında olmadan dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. En yaygın hatalardan biri ise ardışık ve tekrarlayan rakamlar ile doğum yılı gibi kişisel bilgilerin şifre olarak kullanılması.

Bu şifreler asla kullanılmamalı

Yapılan araştırmalar, dolandırıcıların ilk denediği şifrelerin başında “1234”, “0000”, “1111” gibi kombinasyonların geldiğini ortaya koyuyor. Bunun yanında, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin yer aldığı şifreler de otomatik deneme yazılımları tarafından hızla tespit edilebiliyor.

Uzmanlar, kredi kartı şifresinin mutlaka rastgele ve karmaşık bir şekilde belirlenmesini öneriyor. Ayrıca, telefon şifresiyle aynı olan ya da sürekli kullanılan şifrelerin tekrar edilmesi de güvenlik zafiyetine yol açabiliyor.

Güvende kalmak için bunlara dikkat edin:

Kart şifrenizi “1234”, “0000”, “1111” gibi basit kombinasyonlarla oluşturmayın.

Doğum yılı, plaka, telefon numarası gibi kişisel bilgilerden uzak durun.

Kart şifrenizle telefon, bilgisayar veya e-posta şifreniz aynı olmamalı.

Şifrenizi belli aralıklarla değiştirin.

Kartınızın kaybolması ya da çalınması durumunda bankanızla hemen iletişime geçin.

Kredi kartınızı güvende tutmanın yolu, güçlü bir şifre tercihinden geçiyor. Unutmayın, alacağınız küçük bir önlem sizi büyük bir maddi zarardan koruyabilir.