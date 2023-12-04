Vatandaş Fatura Yüküyle Karşı Karşıya! Yüz Binlerce Kişinin Doğal Gazı ve Elektriği Kesildi

Alım gücü düşen vatandaş borç yüküyle de mücadele ediyor. Yılın ilk 6 ayında 123 bin kişinin doğal gazı, 70 bin vatandaşın da elektriği borç nedeniyle kesildi.

Rakamları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, paylaştı.

Bakan Bayraktar, Borç nedeniyle kesinti uygulanan elektrik abonelerin üçte ikisinin elektriğinin aynı gün içinde, beşte dördünün elektriği bir hafta içinde yeniden bağlandığını kaydetti.

Ayrıca Bayraktar, 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz tüketiminde yüzde 7,30 düşüş yaşandığına da dikkat çekti.