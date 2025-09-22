Yatırımcıların gözü altında: Fiyatlar daha da yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası hızla yükselişe geçen altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı.

Yayınlanma: Güncellenme:

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin APara yayınında konuşan TKYB Başekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, sürecin iki ana gelişmeye bağlı olduğunu söyledi. Kömürcüoğlu, “Altında iki temel gelişmeyi izlemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz döngüsü ki burada şu anda beklentiler biliyorsunuz faiz indiriminin devam edeceği yönünde. Bu halihazırda Amerika tarafındaki getirileri de yavaşlatacağı için, azaltacağı için altına olan talebi arttırıyor” ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA YÖNELİMİ ARTIRIYOR

Kömürcüoğlu, faiz indirimlerinin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında olduğunu vurguladı. “Diğer mesele de jeopolitik gelişmeler. Malumunuz son dönemdeki jeopolitik gelişmeler kısmen soluklansa da Avrupa kaynaklı geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız Avrupa-Rusya arasındaki ilişkiler kaynaklı bazı gerilimler var.” sözleriyle altına olan ilgiyi artıran küresel belirsizliklere dikkat çekti.

Altının geleceğine ilişkin net bir rakam vermenin şu aşamada güç olduğunu dile getiren Kömürcüoğlu, yükseliş eğiliminin süreceğine işaret etti. “Her iki cephe de altın fiyatlarının daha da artabileceğine işaret ediyor. Şu noktada doğrudan bir hedef rakam vermek, zikretmek kolay değil ama altının tarihi rekorlarını tazeleyeceği yönündeki beklentilerin arttığını rahatlıkla söyleyebilirim.” dedi.

altın fiyatı
