Tartışmalı seçim Bayrampaşa’yı karıştırdı: Ak Parti sonuçlara itiraz etti

CHP’li İbrahim Kahraman’ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçilmesinin ardından AK Parti hukuki süreci başlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla.”

GERGİN GEÇEN SEÇİM CHP’NİN OLDU

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından yerine geçecek başkanvekilini belirlemek için Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Seçim sabah saat 10.00’da başladı ve dört tur boyunca devam eden oylamalarda büyük gerginlik yaşandı. Sonuç, kura çekimi ile belirlendi. CHP adayı İbrahim Kahraman kuradan çıkarak yeni başkanvekili oldu.

Seçimde ilk iki turda üçte iki çoğunluk arandı. İlk turda Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı. İkinci turda Akın’ın pusulasında mührün yanlış yere basıldığı gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı. Böylece Akın ve Kahraman 18’er oyda kaldı.

Üçüncü turda ise yine Akın’a verilen bir oy yazım yanlışı nedeniyle geçersiz sayıldı ve iki aday da 18 oyda kaldı. Dördüncü turda da Akın’a verilen bir oy üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz kabul edildi.

AK Parti Grubu bu duruma itiraz ederek, bir pusulada önce “Akın” yazılıp sonra karalanarak “Kahraman” yazıldığını ve bu oyun geçersiz sayılması gerektiğini savundu. Ancak oturumu yöneten CHP’li Kahraman itirazı kabul etmedi.

Tüm itirazların reddedilmesinin ardından kura çekimine geçildi. Meclis 1. Başkanvekili olan CHP’li İbrahim Kahraman, torbadan kendi ismini çekti. Bu sonuç üzerine mecliste tansiyon yükseldi, CHP’li ve AK Partili üyeler arasında arbede yaşandı.

Kura ile Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği CHP’de kaldı. Ancak AK Parti’nin açtığı iptal davası sonrası gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.