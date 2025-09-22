Futbolseverler dikkat! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Konyaspor karşılaşması, 22 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rams Park’taki dev kapışmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY LİDERLİK İÇİN SAHADA

Okan Buruk’un öğrencileri, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 5 galibiyet alarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon hem savunmada hem de hücumda dikkat çekici bir performans sergiliyor. 15 gol atan Galatasaray, sadece 1 gol yedi.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan – Jakobs, Abdülkerim, Singo, Sallai – Torreira, İlkay – Barış Alper, Yunus, Sane – Icardi

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Zorlu deplasmandan puanla dönmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor.

Konyaspor’un 11’i: Deniz – Guilherme, Adil, Uğurcan, Andzouana – Jevtovic – Ndao, Bardhi, Melih, Muleka – Umut