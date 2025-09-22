Futbolseverler dikkat! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında lider Galatasaray, Rams Park’ta Konyaspor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar 5’te 5 yaparak kayıpsız ilerlerken, yeşil-beyazlı ekip zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Futbolseverlerin gözü bu dev mücadelede olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Futbolseverler dikkat! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

GalatasarayKonyaspor karşılaşması, 22 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rams Park’taki dev kapışmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY LİDERLİK İÇİN SAHADA

Okan Buruk’un öğrencileri, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 5 galibiyet alarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon hem savunmada hem de hücumda dikkat çekici bir performans sergiliyor. 15 gol atan Galatasaray, sadece 1 gol yedi.

Galatasaray'ın ilk 11'i:  Uğurcan – Jakobs, Abdülkerim, Singo, Sallai – Torreira, İlkay – Barış Alper, Yunus, Sane – Icardi

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Zorlu deplasmandan puanla dönmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor.

Konyaspor’un 11’i: Deniz – Guilherme, Adil, Uğurcan, Andzouana – Jevtovic – Ndao, Bardhi, Melih, Muleka – Umut

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji’ne kayyım atandı!Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji’ne kayyım atandı!Gündem
Ayder’de hayat normale dönüyor: Bakan Uraloğlu ve Bak’tan önemli açıklamalarAyder’de hayat normale dönüyor: Bakan Uraloğlu ve Bak’tan önemli açıklamalarYurt
Galatasaray konyaspor
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu ve Bak’tan önemli açıklamalar
Müsilaj Marmara’yı esir aldı
İmamoğlu’nu zora sokacak ifade
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor
Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi
Komisyon 12’nci kez toplanıyor
Deprem uzmanları alarm veriyor
Özgür Çelik ve 25 sanığın yargılanması başladı
Yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi
18 ilde siber suç operasyonu
Çok Okunanlar
Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu! Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!
Deprem uzmanları alarm veriyor Deprem uzmanları alarm veriyor
Bankalar faiz yarışında! Bankalar faiz yarışında!
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları
Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi