Milyonlara festival fırsatı: 80 şehirde sinema biletleri 80 TL!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sinema Festivali kapsamında tüm filmlerin 80 liraya izlenebileceğini duyurdu. Festival, 80 şehirde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sinema Festivali, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik, 80 şehirde 250 lokasyonda, yaklaşık 1500 sinema salonunda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında vizyondaki tüm filmler, iki gün boyunca 80 TL’lik sabit fiyatla gösterimde olacak. Böylece sinema bilet fiyatları ülke genelinde tek tarife üzerinden satılacak.

BİROL GÜVEN: “FİLMLER EN GÜZEL BEYAZ PERDEDE İZLENİR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalin ayrıntılarını paylaştı. Güven, “Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir.” ifadelerini kullandı.

