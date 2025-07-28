Yetki belgesiz satışa ağır ceza! Bakanlık ikinci el oto piyasasını mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ticaret hacmi içerisinde önemli bir yer tutan motorlu kara taşıtı ticaretinde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yeni ÖTV oranları sonrası yaşanan fiyat değişimleri, bakanlığın yakın takibine alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Motorlu taşıt ticaretinde kamu düzeninin korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla ÖTV oranlarında yapılan düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığımızca yakından izlenmektedir. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta ve gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır.” denildi.

220 KİŞİYE 103 MİLYON LİRA CEZA

Yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara ağır cezalar uygulandı. Bakanlık, bu konuda kararlılığını “Yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 kişiye yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” sözleriyle duyurdu.

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemeler uyarınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebilmekte; bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet olarak kabul edilmektedir” denilerek, kuralsız faaliyetlerin önüne geçileceği vurgulandı.

E-DEVLET İHBAR MODÜLÜ DEVREDE

Kayıt dışı araç satışına karşı vatandaşların da sürece dahil edilmesi amacıyla E-Devlet tabanlı İhbar Modülü devreye alındı. Bu sistem sayesinde, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren kişi ve işletmelere doğrudan şikayette bulunulabiliyor. Bakanlık, bu sayede “kayıt dışı ticarete yönelik mücadele daha hızlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir” açıklamasında bulundu.

Fiyat manipülasyonu ve stokçulukla mücadelede uygulanan 6 ay - 6 bin kilometre kısıtlaması ile ilan fiyatı sınırlamaları sayesinde önemli adımlar atıldı. Bakanlık, “6 ay - 6 bin km düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye toplam 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa toplam 95 milyon 668 bin TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verdi.

LİSTE FİYATININ ÜZERİNE ÇIKAN 31 BAYİYE YETKİ İPTALİ

Araç satışlarında müşterileri zorlayan ve fiyatları yükselten yetkili bayiler de cezalandırıldı. Açıklamada, “Taşıt satışından kaçınan, liste fiyatının üzerinde fiyat talep eden, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ve vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edilmiştir” denildi.

Dolandırıcılık ve sahteciliğin önüne geçmek için Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 2024 yılı itibarıyla tüm alım-satımlarda zorunlu hale getirildi. “İkinci el taşıt satışlarında bedelin eşzamanlı ve güvenli biçimde ödenmesi sağlanmakta, dolandırıcılık, sahtecilik, para çalınması veya satış sonrası ödeme yapılmaması gibi riskler ortadan kaldırılmaktadır” açıklamasıyla sistemin önemi vurgulandı.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU HALE GELDİ

İlan platformlarında da sıkı denetim başladı. Bakanlık, “Tüketicilerin korunması ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, ilan platformlarına kimlik doğrulama yükümlülüğü getirilmiş, Ticaret Bakanlığınca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Artık sadece aracın sahibi, ikinci derece akrabaları, eşi veya yetki belgeli işletmeler ilan verebilecek. “Yetkilendirme işlemleri vatandaşlarımız tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır” denilerek sistemin nasıl çalıştığı açıklandı.

Bakanlık, uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen her türlü düzenleyici tedbir ve denetim bundan sonra da aynı ciddiyetle sürdürülecektir” açıklamasında bulundu.