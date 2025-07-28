HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’nin üyeliği ve Genel Başkanlığı düşürüldü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasının kesinleşmesini gerekçe göstererek parti üyeliğini ve genel başkanlığını düşürdü. Karar partinin kurucu üyeliğini de kapsıyor.

Başsavcılık kararı, HKP Genel Merkezi’ne resmi yazıyla bildirildi. Aynı gerekçeyle Merkez Yürütme Kurulu üyesi Erdal Kopal’ın da üyeliği ve yöneticilik görevleri sona erdirildi.

HKP, söz konusu karara sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Yargıtay’ın kararı yok hükmündedir, bu siyasi bir operasyondur” denildi.

Süreç, 2014 yılında HKP’nin, MİT TIR’ları ile Suriye’ye silah taşındığı iddiası üzerinden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurmasıyla başladı. Bu başvuru sonrasında Nurullah Efe hakkında “hakaret” davası açıldı, dava daha sonra “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuna dönüştü.

YARGITAY’IN GEREKÇESİ:

Yargıtay, Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesine atıf yaparak, kesinleşmiş hapis cezasının parti üyeliğiyle bağdaşmadığını vurguladı. Bu çerçevede Efe’nin parti üyeliği ve genel başkanlığı sicilden silindi.

HKP ise kararı tanımadığını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partimize emir ve talimat verme, kendisini parti organları yerine koyarak genel başkanımızı görevden düşürme gibi bir yetkisi yoktur.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesi yalnızca 5 yıl ve üzeri cezalar için geçerlidir. Alınan ertelemeli cezalar bu kapsamda değildir.



Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan için uygulanan prosedür bize uygulanmamıştır. AKP ile HKP eşit haklara sahiptir, bu karar ayrımcılıktır.”



HKP, bu süreci siyasi ve hukuki yollarla sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.