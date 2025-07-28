Bursa’daki orman yangınıyla ilgili soruşturma: FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltında

Bursa’da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılan bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa’daki orman yangınıyla ilgili soruşturma: FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltında
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BURSA’DAKİ ORMAN YANGINLARINDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangınlarla ilgili ihbarlar doğrultusunda gözaltına alınan bir kişinin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem gördüğü belirtildi.

Bursa Valiliği’nin açıklaması şöyle:

"İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır."

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