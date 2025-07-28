Bursa’daki orman yangınıyla ilgili soruşturma: FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltında

BURSA’DAKİ ORMAN YANGINLARINDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangınlarla ilgili ihbarlar doğrultusunda gözaltına alınan bir kişinin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem gördüğü belirtildi.

Bursa Valiliği’nin açıklaması şöyle:

"İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır."