CHP'de 9 istifa! Genel Merkez harekete geçiyor
CHP Mardin il yönetiminde 9 kişinin istifa ettiği öğrenildi. İstifaların ardından gözler CHP Genel Merkezi’nin atacağı adıma çevrildi. İl Başkanı Mahmut Duyan istifaları doğruladı.
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CHP MARDİN İL YÖNETİMİNDE 9 KİŞİ İSTİFA ETTİ
CHP Mardin İl Başkanlığı’nda yönetim krizi yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, il yönetiminde yer alan yedek üyeler dahil 9 kişi istifa etti. İstifa dilekçeleri doğrudan CHP Genel Merkezi’ne iletildi.
İstifa eden üyeler, gerekçelerini açıklamazken, CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan gelişmeyi doğruladı.
İstifaların ardından CHP Genel Merkezi’nin Mardin il başkanlığını yeniden yapılandırması bekleniyor. Yeni yönetim süreciyle ilgili resmi adımların kısa süre içinde atılması öngörülüyor.