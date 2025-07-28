DEM Parti'nin “Terörsüz Türkiye” komisyonundaki üyeleri belli oldu

PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte başlatılan ve “Terörsüz Türkiye” adı verilen süreçte kritik bir aşama daha geçildi. Gözler şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilirken, komisyon kurulması yönünde hazırlıklar devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilere gönderdiği resmi yazı sonrası, DEM Parti’nin komisyona vereceği üyeler netleşti.

DEM Parti, Meclis’te kurulacak komisyona dört isimle katılacak. Buna göre komisyon üyeleri şöyle:

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş

Antalya Milletvekili Saruhan Oluç

İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek