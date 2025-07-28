DEM Parti'nin “Terörsüz Türkiye” komisyonundaki üyeleri belli oldu
Meclis’te “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulacak komisyona DEM Parti’nin vereceği üyeler açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yazısının ardından isimler netleşti.
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PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte başlatılan ve “Terörsüz Türkiye” adı verilen süreçte kritik bir aşama daha geçildi. Gözler şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilirken, komisyon kurulması yönünde hazırlıklar devam ediyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilere gönderdiği resmi yazı sonrası, DEM Parti’nin komisyona vereceği üyeler netleşti.
DEM Parti, Meclis’te kurulacak komisyona dört isimle katılacak. Buna göre komisyon üyeleri şöyle:
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit
Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş
Antalya Milletvekili Saruhan Oluç
İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek