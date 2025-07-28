Resmi Gazete’de yayımlandı: ÖTV zammı sonrası otomobil piyasası karıştı, bakanlık devrede

GECE YARISI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

24 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde ÖTV oranlarında kapsamlı değişiklikler yapıldı.

OTOMOBİLLERDE ÖTV ORANLARI YÜKSELTİLDİ

Matrah ve motor hacmine göre yeni sistem

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün açıklamasına göre, yeni düzenleme ile:

- Pick-uplarda %4 olan ÖTV %50’ye çıkarıldı.

- Otomobillerde en düşük ÖTV oranı %45’ten %70’e yükseltildi.

- En yüksek ÖTV oranı %220 olarak korunmaya devam ediyor.

- Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV %10’dan %25’e çıkarıldı.

- Ayrıca otomobillerde matrah dilimleri ve motor silindir hacmi esas alınarak yeni bir sınıflandırma getirildi.

MARKALAR FİYAT LİSTELERİNİ YAYINDAN KALDIRDI

Zamlı fiyatlar yeniden açılan sitelerde görüldü

Kararın ardından otomobil markalarının resmi internet siteleri bir süre erişime kapatıldı. Siteler yeniden açıldığında zamlı fiyatlar kullanıcıların karşısına çıktı. Yeni liste fiyatları birçok modelde ciddi artışlar içerdi.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA DA FAHİŞ ARTIŞ

Tepki çeken ilanlar sonrası bakanlık harekete geçti

Sadece sıfır araçlar değil, ikinci el satış platformlarında da fahiş zamlar dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle ilgisi olmayan araçlara dahi art arda zamlar yapıldı. Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

TİCARET BAKANLIĞI TAKİBE ALDI

Manipülasyonlara karşı yaptırımlar uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Bakanlığımızca yakından izlenmektedir” denildi. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

KAMU DÜZENİ VE TÜKETİCİ HAKLARI VURGUSU

Gerekirse ek yaptırımlar gündeme gelecek

Açıklamada ayrıca şu ifadeye yer verildi:



“Motorlu taşıt ticaretinde kamu düzeninin korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla atılan tüm adımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması temel hedeflerimizdir.”

