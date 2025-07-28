Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme: İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimlerden biri olan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

4 HAZİRAN’DA TUTUKLANMIŞTI

Burak Korzay, soruşturma kapsamında 4 Haziran’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak ilerleyen süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Korzay, savcılıkla iş birliği yaptı.

Etkin pişmanlık kapsamında 10 ve 21 Temmuz tarihlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki kez ifade veren Korzay, verdiği bilgilerin ardından değerlendirmeye alındı.

İfadelerinin ardından dosyası incelenen Burak Korzay, sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.