Diyanet görevlisinin rüşvet görüntülerine soruşturma: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli Ahmet D. hakkında ortaya atılan rüşvet iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında yayınlanan para sayma görüntüleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet D. hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.