Ekrem İmamoğlu’nun bir diploması daha iptal edildi! Üniversiteden yeni karar

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı. Üniversite, mezuniyet işlemlerinin koşullardaki eksiklik nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ekrem İmamoğlu’nun bir diploması daha iptal edildi! Üniversiteden yeni karar
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İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasının geçersiz sayıldığını duyurdu. Üniversite yönetimi, 24 Temmuz 2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında aldığı kararla, İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyet işlemlerinin iptaline karar verdi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından alınan kararda, İmamoğlu’nun lisans mezuniyet koşulunun sağlanamadığı belirtildi. Mezuniyet işlemlerinin ve öğrencilik statüsüne girişteki “koşullardaki eksiklik” gerekçesiyle diplomanın geçersiz sayıldığı ifade edildi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun hazırladığı mezuniyet tezinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına da oy birliğiyle karar verildi.

 Bu karar, daha önce İstanbul Üniversitesi tarafından usulsüz yatay geçiş nedeniyle verilen lisans diplomasının iptal edilmesinin ardından geldi. Böylece İmamoğlu’nun iki diploması da üniversite tarafından geçersiz sayılmış oldu.

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