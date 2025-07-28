İstanbul'da bu hafta kültür patlaması: Konser, tiyatro, sinema ve sergi yağmuru!

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, bu hafta iki farklı filmle sinemaseverleri ağırlayacak. 28-31 Temmuz tarihleri arasında "Fidan", 1-7 Ağustos arasında ise "Ölü Mevsim" filmleri izlenebilecek.

Zorlu PSM Vestel Amfi de sinema tutkunlarını unutmuyor. Bugün "Dr. Strangelove", 31 Temmuz’da ise "Julie-Julia" adlı yapımlar gösterimde olacak.

Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Murat Yılmaz, Ali Akkök ve Yiğit Pakmen gibi deneyimli isimlerin sahne aldığı tiyatro oyunu "Richard", yarın Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde seyirciyle buluşacak.

MÜZİKSEVERLER İÇİN DOPDOLU TAKVİM

Zorlu PSM Vestel Amfi, 30 Temmuz’da "City Sounds: Ögem Yılmaz", 1 Ağustos’ta ise "City Sounds: Baroc" konserlerine ev sahipliği yapacak.

Sevilen sanatçı Can Gox, 1 Ağustos’ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sahne alacak.

2 Ağustos’ta ise IF Performance Hall'da nostalji rüzgarları esecek. "90'lar Türkçe Pop Parti: Mansur Ark & DJ Fikret Kocamaz" etkinliğiyle müzikseverler zamanda yolculuğa çıkacak.

SERGİLERDE ZAMAN, MEKAN VE DOĞA BULUŞUYOR

"Gündelik Mucizeler": Kalyon Kültür’ün hazırladığı ve 10 çağdaş sanatçının sıradan yaşam anlarından ilham alan eserlerinden oluşan sergi, Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak’ta ziyaret edilebilir.

"10 Miras": Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerine yer verilen sergi, Galeri Eyüpsultan’da sanatseverleri bekliyor.

"Hezarfen’den Beri Aynı Ruhla": Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Galata Kulesi’nin üçüncü katında açılan sergi, 1 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

"İstanbul’un Aydınlık 100’ü": İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde açılan sergi, 21 Kasım’a kadar gezilebilecek.

"Anadolu’nun Bitki Mirası": Anadolu’nun zengin bitki çeşitliliğini botanik illüstrasyonlarla görünür kılan sergi, 10 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilecek.

"Ufuk Çizgisinden Öteye": İstanbul Modern’de Ömer Uluç’un Türkiye’deki en geniş seçkilerinden biri 12 Aralık’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

"Basınç Altında Suyun Üstünde": Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı alanlardan 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi, 11 Ocak 2026’ya kadar Arter’de açık kalacak.

"Karanlık Dünya": Küratörlüğünü Gülce Özkara’nın, araştırmasını Dilek Kaya’nın yaptığı sergi, 14 Aralık’a kadar Salt Galata’da ziyaretçilerini bekliyor.

"Hikaye İstanbul’da Geçiyor": Meşher'de açılan ve 16. yüzyıldan günümüze İstanbul’un edebi temsillerini ele alan sergi, 18 Ocak 2026’ya kadar görülebilecek.