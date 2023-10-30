Yoksulluk Sınırı 45 Bin Liraya Dayandı! TÜRK-İŞ Ekim Ayı Açlık Yoksulluk Araştırmasını Yayımladı

TÜRK-İŞ Ekim ayı açlık yoksulluk araştırmasını yayımlandı. Araştırmaya göre açlık sınırı 13 bin 684 liraya yoksulluk sınırı 44 bin 573 liraya çıktı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı 13 bin 684 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre, mutfak enflasyonu aylık yüzde 2.62, on iki aylık yüzde 84.29, yıllık ortalama yüzde 99.96 oranında arttı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise yani yoksulluk sınırı 44 bin 573,3 liraya tırmandı.

Bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 17 bin 803,3 liraya yükseldi.