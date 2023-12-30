Yumurtada Fahiş Fiyat Artışı! 1 Liradan 4 Liranın Üzerine Çıktı
Bu yılın başında tanesi 1 TL olan yumurta, bugün 4 liranın üzerine çıktı. Bu ay başından itibaren ise yaklaşık yüzde 15 zam geldi. Sofralardan eksik olmayan yumurta artık eve zor giriyor.
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besini olan yumurtanın 30'lu kolisi 115 liraya yükseldi. 2023 Ocak ayında tanesi 1 tl olan yumurtanın fiyatı gelen zamlarla birlikte 4 ila 6 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Yumurta fiyatları kaliteden kaliteye değişiklik gösteriyor. Öyle ki normal standart boyda 1 adet yumurtanın fiyatı 4 tl iken Organik yumurtanın fiyatı ise 6,50 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi