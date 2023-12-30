Yumurtada Fahiş Fiyat Artışı! 1 Liradan 4 Liranın Üzerine Çıktı

Bu yılın başında tanesi 1 TL olan yumurta, bugün 4 liranın üzerine çıktı. Bu ay başından itibaren ise yaklaşık yüzde 15 zam geldi. Sofralardan eksik olmayan yumurta artık eve zor giriyor.

Editör: Beyza Nur Çakır

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besini olan yumurtanın 30'lu kolisi 115 liraya yükseldi. 2023 Ocak ayında tanesi 1 tl olan yumurtanın fiyatı gelen zamlarla birlikte 4 ila 6 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yumurta fiyatları kaliteden kaliteye değişiklik gösteriyor. Öyle ki normal standart boyda 1 adet yumurtanın fiyatı 4 tl iken Organik yumurtanın fiyatı ise 6,50 liradan satışa sunuluyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# yumurta # enflasyon
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