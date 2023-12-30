Yumurtada Fahiş Fiyat Artışı! 1 Liradan 4 Liranın Üzerine Çıktı

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besini olan yumurtanın 30'lu kolisi 115 liraya yükseldi. 2023 Ocak ayında tanesi 1 tl olan yumurtanın fiyatı gelen zamlarla birlikte 4 ila 6 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yumurta fiyatları kaliteden kaliteye değişiklik gösteriyor. Öyle ki normal standart boyda 1 adet yumurtanın fiyatı 4 tl iken Organik yumurtanın fiyatı ise 6,50 liradan satışa sunuluyor.