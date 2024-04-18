Yüzde 1 KDV 10'a yükseldi! İşte beraberinde getirdikleri...

Hükümet yeme içme sektöründeki paket servisten alınan yüzde 1 KDV'yi yüzde 10'a sabitleyeceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenlemenin KDV'de artış değil, istismarın önlenmesi amacıyla yapıldığını söyledi. Peki yeni düzen neleri beraberinde getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşı ve esnafı zorlayacak vergi artışına gidilmeyeceğini söylemişti ancak, yeme içme sektöründeki paket serviste alınan KDV oranına zam yapıldı.



Türkiye Esnaf Odası Başkanı Bendevi Palandöken, KDV zammı ile birlikte girdi maliyetlerinin de artacağına vurgu yaptı.