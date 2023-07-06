Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar maaş alacak?

Memur maaşlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükselecek. Söz konusu artışlar neticesinde, kamu görevlilerinin aile yardımı dahil unvan ve derecelerine göre net maaşları da belli oldu.

Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar maaş alacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğine ilişkin açıklaması doğrultusunda TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.

Unvanlar Derece/Kademe 2023 Ocak/Haziran 2023 Temmuz-Aralık
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4 20.724 32.451
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 12.632 22.938
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 18.246 29.538
ÖĞRETMEN 1/4 15.793 26.654
BAŞKOMİSER 3/1 20.873 32.626
POLİS MEMURU 8/1 18.235 29.525
UZMAN DOKTOR 1/4 39.872 54.959
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 15.611 26.440
MÜHENDİS 1/4 21.295 33.122
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 13.142 23.538
PROFESÖR 1/4 34.057 48.124
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 20.139 31.763
VAİZ 1/4 16.615 27.620
AVUKAT 1/4 19.968 31.562
Zamlı memur maaşları belli oldu! Öğretmen, polis, doktor... İşte yeni maaşlar!Zamlı memur maaşları belli oldu! Öğretmen, polis, doktor... İşte yeni maaşlar!Gündem

Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar maaş alacak? - Resim : 2

Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Memur maaşlarına zam teklifi TBMM'ye sunuldu! Net zam miktarı belli oldu...Memur maaşlarına zam teklifi TBMM'ye sunuldu! Net zam miktarı belli oldu...Ekonomi

 Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar maaş alacak? - Resim : 4

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Kaynak: TRT Haber

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