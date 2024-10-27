Zeytin alım fiyatları belirlendi! Marmarabirlik açıkladı

Marmarabirlik, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyası avans ürün alım fiyatlarını belirledi. Buna göre sofralık zeytinde tavan fiyat 180 dane 125 TL, 200 dane 105 TL, taban fiyat 380 dane için 47 TL, yağlık zeytin fiyatı da 45 TL olarak açıklandı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ödeme takvimi ile ilgili olarak, “Alınan ürün bedelleri on beş günlük periyotlarda yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı ürün alımları sona erdikten sonra belirlenecek. Bu yıl ödemelerle ilgili üreticimizin bize destek olacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Hidamet Asa, “Tarihi bir rekolte artışının yaşandığı bu yılda, üretici ortaklarımızı piyasa şartlarından korumak için geçtiğimiz yılın fiyatları avans fiyat olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİYE DESTEK

Bir kilogram zeytinin üretim maliyetinin 8 kooperatif ortalamasında 34,20 TL olarak belirlendiğini dile getiren Asa, bu yıl ağaç başına verimliliğin yüksek olduğu böyle bir yılda üreticimizin mağdur olmaması için destek olacaklarını ifade etti.

Son iki yılda ürün alım fiyatları ile üreticiye büyük destek verdiklerini aktaran Asa şunları söyledi: “2021 yılında baş barem 20,10 TL, taban fiyat 7.40 TL, 2022 yılında baş barem 54 TL, taban fiyat 18 TL, 2023 yılında ise baş barem 125 TL, taban fiyat 47 TL olarak belirlenmiş ve yüzde 300 fiyat artışı yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl alım fiyatlarımızı yüzde 150 artırmamıza rağmen, satış fiyatlarımıza aynı oranda artış yapılamadı. Marmarabirlik ortalama yüzde 10 fiyat artışı ile ürünlerini satabildi.”