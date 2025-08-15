Ziraat Bankası 2025’in ilk yarısında ekonomiye damga vurdu: Rekor kredi, güçlü büyüme, dev kar!

Ziraat Bankası, 2025 yılının ilk altı ayında güçlü bilançosuyla Türkiye ekonomisine verdiği desteği sürdürüyor. Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen büyümesini devam ettiren banka, 6,9 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğü, 64 milyar TL net karı ve 4,9 trilyon TL’yi geçen kredi hacmiyle dikkat çekti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sürdürülebilir büyüme, tarım destekleri ve dijital dönüşüm odaklı stratejilerle sektörde liderliklerini koruduklarını açıkladı.

AKTİF BÜYÜKLÜKTE SEKTÖR LİDERİ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bankanın 6 trilyon 939 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğüyle sektör liderliğini sürdürdüğünü belirtti. Bankanın nakdi kredileri 3,5 trilyon TL’yi, toplam kredi hacmi ise 4,9 trilyon TL’yi aştı. Bu krediler, başta tarım olmak üzere yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sektörlere yönlendirildi.

“İŞİMİZ ZİRAAT, GÜCÜMÜZ ZİRAAT” VİZYONUYLA TARIMA DESTEK

Çakar, Ziraat Bankası’nın tarım sektöründeki misyonuna da dikkat çekerek, "Tarımın her alanında çözüm odaklı şekilde sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman desteğimizi sunarken, yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak sektörün ilgili tüm paydaşlarıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bankamız, 4. Tarım Ekosistemi Buluşması’nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek teşrifleriyle, 81 ilden gelen çiftçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, tohum, gübre, ilaç, gıda, yem, tarım makineleri sanayicileri, kooperatifler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları, tarım ve ekonomi gazetecileri gibi tarım ekosistemi içerisinde yer alan iki bini aşkın paydaşımızın katılımı ve ‘’İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat’’ mottosuyla haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirdi. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğimiz bu buluşmada tarımın bugünü ve yarını ele alınarak çok önemli çıktılar elde edildi." ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI REKOR SENDİKASYON KREDİSİ

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte 1,75 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek, Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı krediyi sağladı. Bu kaynak; dış ticaretin finansmanı, sürdürülebilir tarım projeleri ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş için kullanılacak. Banka ayrıca, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma yol haritası çalışmalarına başladı.

YURT DIŞINDA BÜYÜYEN TİCARET AĞI

Çakar, 20 ülkede faaliyet gösteren iştirakleri ve şubeleriyle yurt dışında da büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "20 farklı ülkede bulunan iştiraklerimiz ve yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla, yılın ikinci çeyreğinde de ülkemizin dış ticaret hacminin büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olumlu katkılarda bulunmaya devam ettik. Yurt dışında, 2015 yılından bu yana şube statüsünde faaliyet gösterdiğimiz Kosova’daki yapılanmamızı ikinci çeyrekte iştirak banka statüsüne dönüştürerek, yurt dışı iştirak banka sayımızı 10’a çıkardık. Yurt dışındaki hizmet ağımızın bulundukları ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaret işlemlerinden aldıkları pay son 1 yılda %92 oranında artarak 7 milyar USD’ye ulaştı. İhtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde yurt dışı hizmet ağımızı kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

SEKTÖRÜN EN KARLI BANKASI OLDU

Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 64 milyar TL net kar elde ederek sektörün en karlı bankası oldu. Dijital altyapı yatırımları ve güçlü sermaye yapısıyla müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaya devam eden banka, sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor.