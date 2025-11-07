Ziraat Bankası’ndan dev bilanço: 7,9 trilyon TL’lik aktif büyüklükle rekor tazelendi

Ziraat Bankası, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini açıkladı. Banka, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki liderliğini pekiştirirken, finansal büyüklüğünü artırarak ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklükte lider konumda olduğunu vurguladı. Çakar, “Bankamız, aktif büyüklükte lider banka konumunda bulunuyor. Aktif büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde 7,9 trilyon TL'yi aştı" dedi. Bankanın sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda özkaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam ettiğini belirten Çakar, “Aktiflerimizin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,9 trilyon TL'yi aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte Ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5,3 trilyon TL olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.

Genel Müdür Çakar, "Ağırlıklı olarak reel sektöre yönelik olmak üzere ticari ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerimizle, Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Alpaslan Çakar, bankanın güçlü büyüme performansının sadece finansal sonuçlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ekonomik katkılarla da kendini gösterdiğini ifade etti. Çakar, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bankamızın güçlü büyüme performansı, sadece olumlu finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda sağladığı ekonomik katkılarla da kendini gösteriyor."

Sundukları finansal destek ile ekonominin temel taşlarından olan KOBİ'lerin büyümesine, "gıda arz güvenliğinin sağlanması çerçevesinde" tarım sektörünün gelişmesine ve "üretim, yatırım, cari denge, istihdam" gibi alanların daha fazla desteklenmesine katkı sağladıklarını belirtti. Çakar, "Bunun yanında, sürdürülebilirlik odaklı projelere verdiğimiz finansman desteği ile çevre dostu yatırımları teşvik ederken, sektörün lider bankası olarak hem ekonomik büyümeye en fazla katma değeri sunmaya hem de çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

SEKTÖRÜN EN KÂRLI BANKASI

Ziraat Bankası'nın, güçlü finansal yapısıyla 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 113,7 milyar TL net kar elde ederek, sektörün en karlı bankası olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Çakar, Ziraat Bankası'nın finansal sonuçlarına ilişkin olarak bankanın başarısını "dengeli ve aktif bir şekilde yönetilen müşteri ağırlıklı bilançosu", "Ülkemizin en yaygın bankacılık hizmet ağı" ve "sektördeki en yüksek aktif müşteri sayısına sahip dijital bankacılık uygulamaları" gibi faktörlere bağladı. Bu yapı sayesinde “Ülkemiz için önem arz eden başta tarım olmak üzere reel sektöre ve bireysel müşterilerimize hızlı, güvenli ve etkin şekilde finansman desteği sunmaya devam ettik” dedi.

Uluslararası alandaki güçlerine de değinen Çakar, "Ayrıca, geniş yurt dışı yapılanması ve yaygın muhabir ağının sağlamış olduğu güçle, dış ticaret işlemlerinde yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Çakar, "Bu çerçevede, yılın ilk 9 ayında elde ettiğimiz karın, finansal yapımızı güçlendirmesi ve ileriye yönelik olarak ekonomimize katkı sağlama potansiyelimizi artırması açısından önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTALLEŞME VE “NET SIFIR EMİSYON” HEDEFİ

Genel Müdür Çakar, bankanın ekonomiye yüksek katma değer sağlama, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularındaki kararlı adımlarını vurgulayarak, gelecek hedeflerini şöyle açıkladı: “Önümüzdeki dönemde hem finansal alandaki başarımızı pekiştirmek hem de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejilerimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Gelecek yıllarda, müşterilerimize daha fazla dijital ürün ve hizmet sunmayı hedefliyoruz."

Çakar, "Ayrıca, çevreye duyarlı projelere verdiğimiz destek ile Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda atılacak adımlara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bankamızın bu süreçteki rolü, sadece finansman sağlamakla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik modelin oluşturulmasına da katkı sunacaktır.”

Konuşmasını bir teşekkür ile sonlandıran Çakar, “Bu başarıda büyük payı olan tüm ekip arkadaşlarıma, bize güvenen müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim için en önemli değer, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Önümüzdeki dönemde de bu hedefler doğrultusunda daha da büyük adımlar atma hedefiyle var gücümüzle çalışacağız.” dedi.