Zirai don desteği ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?

1 şubat - 13 nisan 2025 tarihleri arasında zirai dondan etkilenen çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ödemelerin kapsamı ve şartları netleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçiler için destek ödemelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 1 şubat - 13 nisan 2025 tarihleri arasında zirai don afetinden etkilenen üreticilere ödemeler yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu süreçte gerçekleşen girdi maliyetleri hasar oranına göre hesaplanacak. Ödemeler T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Banka, ödenen tutardan yüzde 0,5 oranında komisyon alacak.

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMA GİRİYOR?

Destekten, bu dönemde Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne üretimi yapan çiftçiler yararlanabilecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Destekten tarım sigortası bulunmayanlar, sigortasında don teminatı olmayanlar veya teminatı olup da tazminat alamayan üreticiler faydalanabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları kapsam dışı bırakıldı. Kararın yayımından sonra tarım sigortasından tazminat aldığı kesinleşen çiftçiler de destek ödemesinden yararlanamayacak.

HAKSIZ ÖDEMELER GERİ ALINACAK

Bakanlık, ödemelerin denetimini gerçekleştirecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ödemeleri faiziyle birlikte geri alınacak.

