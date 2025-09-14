Bolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan Ertan Kan yaşadıklarını anlattı.

Taşkesti beldesine bağlı Yeğenderesi köyünde yaşayan 47 yaşındaki Ertan Kan, geçtiğimiz günlerde fındık bahçesini sulamak için araziye gitti. Kan, bahçede yavrusuyla birlikte bir ayıyla karşılaştı. Ayının aniden saldırması üzerine elindeki sulama borusuyla kendini korumaya çalışan Kan, boğuşma sırasında bir parmağını kaybetti.

Ayının pençe darbelerinden korunmak için kolunu yüzüne siper eden Kan, bileğinden ısırıldı. Vücuduna aldığı darbelerle kalçasından, bacaklarından ve omuzlarından da yaralanan Kan, mücadele sonunda kurtulmayı başardı. Ayının saldırısı sırasında cep telefonu da kırılan Kan, yaralı halde zorlukla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Yakınlarının yardımıyla eve getirilen Kan, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavisinin ardından yaşadıklarını anlatan Kan, şunları söyledi:

“Fındık bahçesine ilerlerken 5-6 metre ileride ayıları gördüm. Kaçmaya fırsat bulamadan beni iki ayağının arasına çekti. Kalçamdan, elimden ısırdı. Yere düşünce parça plastik hortumu kullandım, elimi bıraktı. Birkaç adım gitti, yavru arkasından gitmeyince geri dönüp orta parmağımı kopardı, bacaklarımı ısırdı. Cep telefonumu da ısırdı.”

“ÇOCUKLARIM NE OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜM”

Ayının saldırısı sırasında çocuklarını düşündüğünü ifade eden Kan, şunları dile getirdi:

“O an, ‘Çocuklarım ne olacak?’ diye düşündüm. 4 çocuk var, ‘Nasıl geçim sağlayacaklar?’ dedim. Korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı. Yüzümü ısırmasın diye elimle yüzümü tuttum. Biraz mücadele ettik.”

Bölgede ayıların sık görüldüğünü aktaran Kan, “Şu an bahçesine tek başına giden yok. Birkaç kişi beraber gidiyorlar” dedi. Kan, saldırının ardından iki parmağında his kaybı oluştuğunu da belirtti.