Bolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde fındık bahçesinde ayının saldırısına uğrayan Ertan Kan (47), bir parmağını kaybetti. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Kan, “O an çocuklarım ne olacak diye düşündüm” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattı
Yayınlanma: Güncellenme:

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan Ertan Kan yaşadıklarını anlattı.

Taşkesti beldesine bağlı Yeğenderesi köyünde yaşayan 47 yaşındaki Ertan Kan, geçtiğimiz günlerde fındık bahçesini sulamak için araziye gitti. Kan, bahçede yavrusuyla birlikte bir ayıyla karşılaştı. Ayının aniden saldırması üzerine elindeki sulama borusuyla kendini korumaya çalışan Kan, boğuşma sırasında bir parmağını kaybetti.

Ayının pençe darbelerinden korunmak için kolunu yüzüne siper eden Kan, bileğinden ısırıldı. Vücuduna aldığı darbelerle kalçasından, bacaklarından ve omuzlarından da yaralanan Kan, mücadele sonunda kurtulmayı başardı. Ayının saldırısı sırasında cep telefonu da kırılan Kan, yaralı halde zorlukla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Yakınlarının yardımıyla eve getirilen Kan, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından yaşadıklarını anlatan Kan, şunları söyledi:

“Fındık bahçesine ilerlerken 5-6 metre ileride ayıları gördüm. Kaçmaya fırsat bulamadan beni iki ayağının arasına çekti. Kalçamdan, elimden ısırdı. Yere düşünce parça plastik hortumu kullandım, elimi bıraktı. Birkaç adım gitti, yavru arkasından gitmeyince geri dönüp orta parmağımı kopardı, bacaklarımı ısırdı. Cep telefonumu da ısırdı.”

Bolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattı - Resim : 1

“ÇOCUKLARIM NE OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜM”

Ayının saldırısı sırasında çocuklarını düşündüğünü ifade eden Kan, şunları dile getirdi:

“O an, ‘Çocuklarım ne olacak?’ diye düşündüm. 4 çocuk var, ‘Nasıl geçim sağlayacaklar?’ dedim. Korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı. Yüzümü ısırmasın diye elimle yüzümü tuttum. Biraz mücadele ettik.”

Bölgede ayıların sık görüldüğünü aktaran Kan, “Şu an bahçesine tek başına giden yok. Birkaç kişi beraber gidiyorlar” dedi. Kan, saldırının ardından iki parmağında his kaybı oluştuğunu da belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu! Kızılcık Şerbeti dizisi devam edecek mi?RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu! Kızılcık Şerbeti dizisi devam edecek mi?TV Yayını
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! 15 Eylül 2025 elektrik kesinti listesiElektrikler 9 saat boyunca olmayacak! 15 Eylül 2025 elektrik kesinti listesiElektrik Kesintisi
Tartıştığı müşteri ateş etti! Eski futbolcunun oğlu silahlı saldırıda öldürüldüTartıştığı müşteri ateş etti! Eski futbolcunun oğlu silahlı saldırıda öldürüldüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ayı saldırısı fındık bahçesi
Günün Manşetleri
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri