RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu! Kızılcık Şerbeti dizisi devam edecek mi?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” dizisine yönelik kamuoyundan gelen tepkiler ve Üst Kurula ulaşan şikâyetler üzerine açıklama yaptı.

Dizideki bazı sahnelerin “örf ve âdetlere aykırı olduğu” ve “aile kurumuna zarar verdiği” gerekçesiyle sosyal medyada tartışmalar büyümüştü.

Şahin, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle ‘Aile Yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.”



RTÜK Başkanı ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna ve millî-manevi değerlere özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür etti.