Çerçioğlu ve Gürzel’in ardından 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye mi katılacak?

Belediye başkanlarının parti değiştirmeleriyle siyaset hareketlenirken, kulislerde yeni iddialar konuşuluyor. Gazeteci Sinan Burhan, Ankara, Konya ve Samsun’dan toplam 8 belediye başkanının AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Çerçioğlu ve Gürzel’in ardından 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye mi katılacak?
Yayınlanma: Güncellenme:

Son dönemde belediye başkanlarının parti değiştirmeleri siyasetin gündemini meşgul ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de AK Parti’ye katıldı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de katıldığı televizyon programında dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Burhan, 15 eylül sonrasında Ankara’dan 3, Konya’dan 4 ve Samsun’dan 1 ilçe belediye başkanının daha AK Parti’ye geçebileceğini iddia etti.

Burhan açıklamasında, “Ankara’da 3 CHP’li ilçe belediyesi AK Parti’ye geçmek için bekliyor. 15 eylül’deki davanın sonucu beklenecek. Buna göre hareket edilecek. Konya’dan 4 belediye, Samsun’dan da büyük bir ilçe AK Parti’ye geçmeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’na katıldı. Programda, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e parti rozetini bizzat Erdoğan takmıştı.

Çerçioğlu ile başlayan ve Gürzel’in katılımıyla devam eden süreç sonrası, önümüzdeki günlerde daha fazla belediye başkanının parti değişikliğine gidebileceği öne sürülüyor.

14 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar oldu?14 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar oldu?Ekonomi
Gazze’de büyük felaket: Can kaybı 64 bin 871’e yükseldiGazze’de büyük felaket: Can kaybı 64 bin 871’e yükseldiGündem
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde kritik görüşmeÖzgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde kritik görüşmeGündem
belediye başkanı ak parti
Günün Manşetleri
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?