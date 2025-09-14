Çerçioğlu ve Gürzel’in ardından 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye mi katılacak?

Son dönemde belediye başkanlarının parti değiştirmeleri siyasetin gündemini meşgul ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de AK Parti’ye katıldı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de katıldığı televizyon programında dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Burhan, 15 eylül sonrasında Ankara’dan 3, Konya’dan 4 ve Samsun’dan 1 ilçe belediye başkanının daha AK Parti’ye geçebileceğini iddia etti.

Burhan açıklamasında, “Ankara’da 3 CHP’li ilçe belediyesi AK Parti’ye geçmek için bekliyor. 15 eylül’deki davanın sonucu beklenecek. Buna göre hareket edilecek. Konya’dan 4 belediye, Samsun’dan da büyük bir ilçe AK Parti’ye geçmeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’na katıldı. Programda, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e parti rozetini bizzat Erdoğan takmıştı.

Çerçioğlu ile başlayan ve Gürzel’in katılımıyla devam eden süreç sonrası, önümüzdeki günlerde daha fazla belediye başkanının parti değişikliğine gidebileceği öne sürülüyor.