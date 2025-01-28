Elektrik kesintisine hazırlıklı olun: 28 Ocak 2025 elektrik kesintileri

İstanbul'da 28 Ocak 2025 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıdaki gibidir:

Arnavutköy:

Hastane Mahallesi: 00:30 - 02:30 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bayrampaşa:

Yıldırım Mahallesi ve çevresi: 11:00 - 12:30 saatleri arasında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Terazidere Mahallesi ve civarı: 13:30 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Beşiktaş:

Konaklar ve Levent Mahalleleri ile çevresi: 10:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar:

Göztepe Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Pendik:

Kaynarca Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Sultangazi:

Uğur Mumcu Mahallesi: 12:00 - 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Esenyurt:

Mehterçeşme Mahallesi: 14:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Küçükçekmece:

Atakent Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Haberler

Bu kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler hakkında daha detaylı bilgi için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.