Elektrik kesintisine hazırlıklı olun: 28 Ocak 2025 elektrik kesintileri

İstanbul'da elektrik kesintileri saatler sürecek. Vatandaşlarsa kesintilerin saatini merak ediyor. İşte elektrik kesintilerine dair tüm detaylar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elektrik kesintisine hazırlıklı olun: 28 Ocak 2025 elektrik kesintileri
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da 28 Ocak 2025 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıdaki gibidir:

Elektrik kesintisine hazırlıklı olun: 28 Ocak 2025 elektrik kesintileri - Resim : 1

Arnavutköy:

Hastane Mahallesi: 00:30 - 02:30 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

Bayrampaşa:

Yıldırım Mahallesi ve çevresi: 11:00 - 12:30 saatleri arasında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. 
Terazidere Mahallesi ve civarı: 13:30 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. 

Beşiktaş:

Konaklar ve Levent Mahalleleri ile çevresi: 10:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. 

Bağcılar:

Göztepe Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. 

Pendik:

Kaynarca Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Sultangazi:

Uğur Mumcu Mahallesi: 12:00 - 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

Esenyurt:

Mehterçeşme Mahallesi: 14:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Küçükçekmece:

Atakent Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Haberler
Bu kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler hakkında daha detaylı bilgi için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

28 Ocak altın fiyatları: Piyasada son durum nedir?28 Ocak altın fiyatları: Piyasada son durum nedir?Altın Fiyatları
istanbul elektrik kesintisi elektrik kesintisi
Günün Manşetleri
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme
7 şehirde dolandırıcılık operasyonu
Bakan Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Çok Okunanlar
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Menajer Ayşe Barım tutuklandı Menajer Ayşe Barım tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı
28 Ocak akaryakıt fiyatları 28 Ocak akaryakıt fiyatları