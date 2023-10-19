İşte Mardin'in Yöresel Tatlısı Harire

Mardin'in yöresel tatlısı Harire geleneği günümüzde devam ediyor. Harire tatlısı hakkında bilmeniz gerekenler neler? İşte Mardin'in baş tacı Harire tatlısı hakkında ayrıntılar...

İşte Mardin'in Yöresel Tatlısı Harire
İşte Mardin'in Yöresel Tatlısı Harire
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Mardin’e has yöresel tatlı Harire geleneği sürüyor. Harire tatlısını yapan Ersan Özer, bu tatlının anlam olarak ipeği ifade ettiğini, her yıl bu tatlı için şenlikler düzenlendiğini ve tarihinin yüzyıllara dayandığını söyledi. Ekim ayında toplanan marzona üzümlerin şırası kazanlara alınıp 3 saat kaynatıldıktan sonra elde edilen bir tatlı olan Harire, buzdolabında muhafaza edildiği sürece 5 gün tazeliğini koruyor.

Mardin'in Yöresel Tatlısı Harire

Mardin'in Yöresel Tatlısı Harire
Mardin'in Yöresel Tatlısı Harire

Tatlı yapan Ersan Özer şu ifadeleri kullandı:

"Harire tatlımız Mardin’in özel bir tatlısıdır. Mardin’in marzona üzüm şiresinden yapılmaktadır. Kelime anlamı olarak ipek demektir. Bu tatlı için her sene şenlik düzenlenir. Mardin'in geleneksel tatlısıdır. Yapımında tarçın, kendi özel mayası ve geleneksel un ile birlikte hazırlanır. Tamamen doğal ve lezzetli bir tatlıdır. Yanında yine geleneksel içeceğimiz reyhan şerbeti ile içilmesini tavsiye ediyoruz. Gelen turistlerin beğenerek yediği bir tatlıdır"
Harire Tatlısı
Harire Tatlısı

Geleneksel olarak yüzyıllardır Mardin'de bu tatlının yapıldığını söyleyen Özer sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bağ bozumu zamanları Mardin'in yöresel üzümü marzona ile yapılır. Bölgede çok seçkin bir üründür marzora. İnce kabuklu ve çok tatlı bir üzümdür. Üzüm çok tatlı olduğu için tatlının hazırlanışında ekstra herhangi bir katkı maddesi şeker ilavesi yoktur. Dev kazanlara alınıp 3 saat kaynatıldıktan sonra kıvam alır. Tamamen doğal olduğu için ufak çocukların bile rahatlıkla yiyebileceği geleneksel yöresel bir tatlımızdır."
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Harire # mardin
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