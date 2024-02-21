İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler

İzmir'de piknik yapmayı düşünen İzmirliler bu listeyi merak ediyor. İzmir'de hafta sonu piknik yapılacak en güzel yerler hangileri? İşte o listenin ayrıntıları...

İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler
İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler
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İzmirlileri ilgilendiren haber geldi. İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler hangileri? Özellikle hafta sonu aileleri ve sevdikleri ile beraber iyi vakit geçirmek isteyen İzmirliler bu haberi merak ediyor. İşte İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler listesi...

İZMİR'DE PİKNİK YAPILACAK EN GÜZEL YERLER

İZMİR'DE PİKNİK YAPILACAK EN GÜZEL YERLER

Kaynaklar Piknik Alanı

Çiçekliköy Piknik Alanı

Buca Gölet

Sasalı Kent Ormanı

İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler - Resim : 2

Urla Bademler Köyü

İzmir Teleferik Mesire alanı

İzmir Doğal Yaşam Parkı

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# izmir # piknik
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