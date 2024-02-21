İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler
İzmir'de piknik yapmayı düşünen İzmirliler bu listeyi merak ediyor. İzmir'de hafta sonu piknik yapılacak en güzel yerler hangileri? İşte o listenin ayrıntıları...
İzmirlileri ilgilendiren haber geldi. İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler hangileri? Özellikle hafta sonu aileleri ve sevdikleri ile beraber iyi vakit geçirmek isteyen İzmirliler bu haberi merak ediyor. İşte İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler listesi...
İZMİR'DE PİKNİK YAPILACAK EN GÜZEL YERLER
Kaynaklar Piknik Alanı
Çiçekliköy Piknik Alanı
Buca Gölet
Sasalı Kent Ormanı
Urla Bademler Köyü
İzmir Teleferik Mesire alanı
İzmir Doğal Yaşam Parkı