Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD duyurdu, Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Başkale'ye 39 kilometre uzaklıktaydı. Deprem 7 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Başkale'ye 39 kilometre uzaklıktaydı. Deprem 7 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

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