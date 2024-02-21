Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD duyurdu, Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Başkale'ye 39 kilometre uzaklıktaydı. Deprem 7 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Başkale'ye 39 kilometre uzaklıktaydı. Deprem 7 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.58 km] Başkale (Van)
Tarih:2024-02-20
Saat:22:44:10 TSİ
Enlem:38.54417 N
Boylam:44.80889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6teNNAlwRo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi