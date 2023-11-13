İzmir'de Sevgiliyle Gidilecek Romantik Yerler

İzmir'de sevgiliyle gidilecek romantik yerler listesi İzmirli çifte kumrular tarafından ilgi görüyor. Peki sevgililer İzmir'de nereye gitmeli? İşte o liste...

İzmir'de Sevgiliyle Gidilecek Romantik Yerler
İzmir'de Sevgiliyle Gidilecek Romantik Yerler
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İzmir'de yaşayan sevgililer ve İzmir'e gezmeye gelen çiftler İzmir'de sevgiliyle gidilecek romantik yerler listesini merak ediyor. Başta Şirince olmak üzere listede birçok yer bulunuyor. Romantik caddeler, sokaklar da listede. İşte İzmir'de sevgiliyle gidilecek romantik yerler listesinin ayrıntıları...

İzmir'de Sevgiliyle Gidilecek Romantik Yerler

Sevgiliyle Gidilecek Romantik Yerler

İşte listede yer alan o yerler;

  • Alsancak Sevgi Yolu,

  • Kıbrıs Şehitleri Caddesi,

  • Kemeraltı Çarşısı,

  • İzmir Tarihi Asansör,

İzmir'de Sevgiliyle Gidilecek Romantik Yerler - Resim : 2

  • Şirince,

  • Eski Foça,

  • Küçükpark,

  • İzmir Doğal Yaşam Parkı,

  • Efes Antik Kenti.

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