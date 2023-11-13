İzmir'de yaşayan sevgililer ve İzmir'e gezmeye gelen çiftler İzmir'de sevgiliyle gidilecek romantik yerler listesini merak ediyor. Başta Şirince olmak üzere listede birçok yer bulunuyor. Romantik caddeler, sokaklar da listede. İşte İzmir'de sevgiliyle gidilecek romantik yerler listesinin ayrıntıları...

İzmir'de Sevgiliyle Gidilecek Romantik Yerler

İşte listede yer alan o yerler;

Alsancak Sevgi Yolu,

Kıbrıs Şehitleri Caddesi,

Kemeraltı Çarşısı,

İzmir Tarihi Asansör,