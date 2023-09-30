Kaz Dağları'nın Saklı Cenneti Şahindere Kanyonu

Balıkesir'de yer alan Kaz Dağları'nın saklı cenneti Şahindere Kanyonu görenleri adeta mest ediyor. Peki Şahindere Kanyonu ile ilgili bilinmesi gerekenler neler? İşte Şahindere Kanyonu videosu, konumu ve daha fazlası...

Kaz Dağları'nın Saklı Cenneti Şahindere Kanyonu
Kaz Dağları'nın Saklı Cenneti Şahindere Kanyonu
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Balıkesir'de görülmesi gereken yerlerden biri olan Şahindere Kanyonu'nu ziyaret edenler oraya hayran kalıyor. Kaz Dağları'nın saklı cenneti Şahindere Kanyonu hakkında bilinmesi gerekenler burada yer alıyor. Şahindere Kanyonu nerede, Şahindere Kanyonu'na nasıl gidilir? İşte yanıtları...

Şahindere Kanyonu Nerede

Şahindere Kanyonu Nerede

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı olan Şahindere Kanyonu, bölgedeki Kaz Dağları üzerinde yer almaktadır. Kanyona en yakın yerleşim yeri ise Edremit’in Altınoluk beldesidir. Bu beldeye sadece 2 kilometre uzaklıkta yer alan Şahindere Kanyonu, kolay gidilebilir tatil yerleri arasında bulunuyor.

Şahindere Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Balıkesir Edremit ilçesi Altınoluk Beldesi sınırları içerisinde bulunan kanyona ulaşmak için Altınoluk merkezine giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen BİM marketin karşısında bulunan Yapıkredi Bankası’nın hemen ara sokağından ilerleyin. Karşınıza gelen şelale tabelasını takip ederek 2 kilometre kat ettikten sonra harika doğası ile cezbeden kanyona ulaşmış olursunuz.

Şahindere Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

"Cam gibi berrak buz gibi bir derenin aktığı kısa ama harika bir yürüyüş rotası. Ulaşımı kolay, her türden araçla rahatlıkla gidilebilir. Girişte piknik alanı, tuvalet ve otopark var, hepsi ücretsiz. Kolay bir parkur ama terlikle veya sandaletle yürünecek türden değil, deniz ayakkabısı ideal olur. Piknikci, mangalci değilseniz sabah erken gitmenizi öneririm daha sakin sessiz, yoksa piknik alanı dururken derenin içine kurulmuş sandalye ve masaların arasından böyle böyle bir doğal güzelliği izlemek çok keyifli olmuyor."

"Soğuk ve tertemiz suyu var. 500 metre kadar su içinde yürüyorsunuz daha sonra suyun biriktiği yüzebileceğiniz yer var. Ayakkabılarınızı çıkarın terlik ile yürüyün. Şort giyin ıslanmamanız için. Fotoğraf çektirmek için de çok güzel açılar mevcut."

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# Şahindere Kanyonu # Kaz Dağları # Balıkesir
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