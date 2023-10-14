Tadına Doyamayacaksınız! İstanbul'da En İyi Ciğer Kebap Yapan Mekanlar!
Konu ciğer olduğunda hepimiz orijinal Edirne ciğeri tadında, taze ve sağlıklı olan ve aynı zamanda bütçe dostu ciğercileri ararız. Sizler için saydığımız tüm bu özellikleri karşılayacak İstanbul'da en iyi ciğer kebap yapan mekanlar listesini yazdık!
Ciğer kebabın iyisi, lezzetli, taze ve sağlıklı olanıdır. Aynı zamanda ekonomik de olmalıdır. Peki tüm bu özelliklerde olan mekanlar hangileri? Sizler için İstanbul'da en iyi ciğer kebap yapan mekanlar listesini yazdık!
BU LEZZETE DOYAMAYACAKSINIZ! İSTANBUL'DA EN İYİ CİĞER KEBAP YAPAN MEKANLAR LİSTESİNİ YAZDIK!
Hayvanların karaciğerinin yenilebilir kısmı olan ciğer protein, B vitaminleri, A vitamini, demir ve çinko maddeleri bakımından zengin olan besin maddesidir. İyi bir ciğer, taze, lezzetli ve sağlıklı olmalıdır. Ciğerin rengi parlak ve canlı olmalı, kokusu keskin olmamalıdır.
Ciğerin üzerinde yeşillenme olmamalı ve dokusu da yumuşak olmalıdır. Ciğerin sağlıklı olması için ise pişirme tekniğine dikkat edilmeli, çünkü ciğer çok fazla pişirildiğinde lezzetini ve içeriğindeki besin değerlerini kaybetmektedir. Ciğer pişirilmeden önce iyice yıkanmalıdır ve az yağlı bir pişirme yöntemi kullanılarak pişirilmelidir. Ciğeri satın alırken, kasaptan taze ve kaliteli ciğerler seçmeye özen gösterilmelidir. Peki dışarıda ciğer kebap yiyeceksek nasıl iyi bir mekan bulacağız diyorsanız endişelenmeyin. Sizler için İstanbul'da en iyi ciğer kebap yapan mekanlar listesini aşağıda yazdık!
İSTANBUL'DAKİ EN İYİ CİĞER KEBAP YAPAN 5 MEKAN!
İstanbul, ciğer kebabı ile ünlü birçok mekana ev sahipliği yapmaktadır. İşte İstanbul'da en iyi ciğer kebabı yapan 5 mekan:
- Ciğeristan: 1967 yılından beri hizmet veren mekan ciğer kebabı konusunda oldukça iddialıdır. Ciğeristan'ın ciğer kebabı, ince ince doğranmış ve kaburga kemiği ile birlikte pişirilmektedir.
- Ciğer Ricco: Beyoğlu'nda bulunan Ciğer Ricco, ciğer kebabı ve diğer kebap çeşitleri ile ünlüdür. Ciğer Ricco'nun ciğer kebabı, özel harç ile marine edilerek pişirilmektedir.
- Ciğerci Bahattin: Kadıköy'de bulunan Ciğerci Bahattin, 1950 yılından beri hizmet vermektedir ve ciğer kebabı konusunda oldukça deneyimlidir. Ciğerci Bahattin'in ciğer kebabı, odun ateşinde pişirilmektedir.
- Canım Ciğerim: Fatih'te bulunan Canım Ciğerim ciğer kebabı ve diğer kebap çeşitleri ile ünlü bir mekandır. Ciğerim'in ciğer kebabı, kaburga kemiği ile birlikte pişirilmektedir.
- Lavaş Kahvaltı & Ciğer Salonu: Levent'te bulunan Lavaş Kahvaltı & Ciğer Salonu ciğer kebabı ve diğer kahvaltı çeşitleri ile ünlüdür. Lavaş Kahvaltı & Ciğer Salonu'nun ciğer kebabı, lavaş ile birlikte servis edilmektedir.