1 milyara yakın insan göç riskiyle karşı karşıya

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) raporlarına işaret eden Prof. Dr. Demir, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte sıcaklık artışının 1,5 dereceyi bulması bekleniyor. Bu durum, yalnızca insanları değil, tüm canlı yaşamını olumsuz etkileyecek. Son zamanlarda ülkemizde de artan orman yangınları ve doğal afetler, bu sürecin bir parçası" diye konuştu.

Akdeniz başta olmak üzere Asya’nın kuzeyi ve Afrika’nın kuzeyine dikkat çeken Demir, "Bu bölgelerde doğal afetlerde artış, yağış rejimlerinde değişiklik ve yangınlarda ciddi yükseliş bekleniyor. Buzulların erimesiyle birlikte tatlı su kaynakları azalacak. Bu da dünya genelinde su krizini tetikleyecek" şeklinde konuştu.

"1 MİLYARA YAKIN İNSAN GÖÇ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Küresel ısınmanın sonuçlarından birinin göç dalgaları olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Yusuf Demir, "Yayınlanan raporlara göre, önümüzdeki süreçte yaklaşık 1 milyar insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir. Bu göç hareketlerinin başlangıcının ise bu 5 yıllık süreç olabileceği bildiriliyor" ifadelerini kullandı.



Demir, hava kirliliği ve salgın hastalıkların artmasının da insan sağlığı üzerindeki etkilerine değinerek "Bu süreçte alınacak önlemler hayati önem taşıyor. 2025 ile 2030 yılları arasında tüm dünya devletlerinin bu konuda ciddi adımlar atması gerekiyor. Bu yalnızca devletlerin değil, dünyada yaşayan 8 milyar insanın ortak politikası olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Gelecek dönemde "karbon ayak izi" ve "su ayak izi" kavramlarının belirleyici olacağını belirten Prof. Dr. Demir şu açıklamalarda bulundu: "Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve karbon yakalama alanlarının genişletilmesi gibi önlemler acilen hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde iklim değişikliğinin etkileri tüm insanlığı derinden etkileyecek."

İklim değişikliğinden en fazla gelişmiş ülkelerin sorumlu olduğunu ifade eden Demir, en çok etkilenenlerin ise gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler olduğuna dikkat çekerek, tüm dünya için ortak mücadele çağrısında bulundu.

