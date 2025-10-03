10 araç birbirine girmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti: İETT şoförü için istenen ceza belli oldu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, birçok araç hasar gördü. Kazayla ilgili hazırlanan iddianamede şoför hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

22 Temmuz 2025’te Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana gelen zincirleme kazada İETT otobüsü sürücüsü Fadli A.’nın kullandığı araç kontrolden çıkarak farklı araçlara çarptı. Toplamda 10 aracın karıştığı kazada, Beyoğlu Belediyesi’ne ait çöp kamyonetinde temizlik görevlisi olarak çalışan Uğur Tilkici ağır yaralandı. Tilkici, hastanede tedavi altına alınmasına rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Aynı kazada araçlardan birinde bulunan müşteki Yasin Kımış ise basit şekilde yaralandı. Olay sonrası Uğur Tilkici’nin anne ve babası Adem Tilkici ile Perihan Kamadan da dosyaya müşteki olarak dahil edildi.

İDDİANAMEDE ŞOFÖR KUSURLU BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Fadli A.’nın sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün başka araçlara çarpması sonucu kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Kazanın oluşumunda şüpheli şoförün kusurlu olduğuna vurgu yapılan iddianamede, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaza tespit tutanaklarında da şüpheli şoförün kusuru açık şekilde belirtildi. İddianamede, Fadli A.’nın kullandığı otobüsün çarptığı araçlardan birinde müşteki Yasin Kımış’ın bulunduğu, bu sırada Uğur Tilkici’nin de çöp kamyonetinde görev başında olduğu, kazadan sonra hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iett beyoğlu zincirleme kaza
