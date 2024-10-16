100 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi: 26 kişi yakalandı, 16'sı tutuklandı

Yapılan incelemelerde, İstanbul merkezli bir çete tarafından çalındığı belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve çalışma yöntemleri belirlendi.

Polis ekipleri, Esenyurt ve Bağcılar'daki rezidanslarda Suudi Arabistan, İran ve Katar uyruklu iş insanları ile arkadaşlık kurarak, yurt merkezindeki yerlerde fırsat bilen şüphelilerin, sahte pasaport düzenleyerek notlara gidip müşterilerin satışlarını üzerlerine aldıklarını. Çetenin yeni ruhsatları çıkarıldıktan sonra, 'kontak kaybettik' dilekçesiyle yetkili servislerden anahtar temini yapıp araçları çaldığı anlaşıldı.

23 Lüks Araç Ele Geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul dahil 6 ilde eş zamanlı olarak baskına uğradılar. Operasyonlar sonucunda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 23 lüks otomobilin çaldıkları öğrenildi. Ayrıca bir olayda kontak anahtarıyla çalamadıkları araca GPS cihazı yerleştirip takip ettikleri ve motorunu bozarak daha sonra çaldıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, Suudi Arabistan uyruklu bir araç sahibine yardım ediyormuş gibi davranarak, anahtarı el çabukluğu ile değiştirdikleri ve daha sonra aracı çalıştırdıkları da tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'oto hırsızlığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Çetenin çaldığı 14 araç polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.