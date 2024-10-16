FETÖ firarisi Marmaris'te saklandığı evde yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi aranan ve yaklaşık 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kadın, saklandığı evde yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ firarisi Marmaris'te saklandığı evde yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi aranan ve yaklaşık 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kadın, saklandığı evde yakalandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu için aranan CT'nin ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan CT, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen CT, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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